The Voice Gigi D’Alessio racconta l’incubo vissuto con il figlio | È stato terribile VIDEO

News Tv. “The”,con il: “È”. Nell’ultimo appuntamento con il seguitissimo talent show canoro in onda su Rai 2, il giudice campano si è lasciato andare ripercorrendo davanti al pubblico un’esperienza traumatica di cui èprotagonista assieme al, quando quest’ultimo era ancora piccolo. Il racconto da brividi ha fatto calare il silenzio nello studio, lasciando increduli e senza parole i presenti. (.)Leggi anche: Milly Carlucci, fan al settimo cielo: l’annuncio ufficiale su “Ballando”“The”,di un incuboin passatoha condiviso un racconto toccante che lo ha visto sfortunato protagonista insieme alLuca, in arte LDA. Durante la puntata delle blind audition di TheSenior, andata in onda ieri, venerdì 28 febbraio 2025, il cantante napoletano è rimasto colpito dalla storia di Gianni Petrillo, un ex vigile del fuoco che ha preservizio durante il tragico incidente di Linate nel 2001.