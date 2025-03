Calciomercato.it - Thauvin disegna calcio: l’Udinese non si ferma e batte anche il Parma

Leggi su Calciomercato.it

Grazie al gol del suo attaccante, i friulani conquistano tre punti importanti, regolando i ducali in casaUdinese insaziabile. Grazie al sigillo su rigore dial 38?, i bianconeri hanno archiviatola pratica, conquistando una vittoria dal peso specifico non indifferenti. Grazie all’ultimo successo strappato al Blue Energy Stadium, Lucca e compagni portano a dieci i punti conquistati nelle ultime quattro giornate, issandosi ad una sola lunghezza di distanza dalla Roma.non siil(LaPresse) –mercato.itPronti via einizia a tambureggiare già nei primi minuti, prendendo in mano il centrocampo. Dopo un tiro di Atta che Suzuki è bravo a respingere, i friulani passano al 38?. Balogh tocca il pallone con il braccio in area di rigore, Maresca richiamato al VAR assegna il rigore: Lucca consegna il pallone ache questa volta non fallisce il tiro dagli undici metri.