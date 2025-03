Ilrestodelcarlino.it - Tessera del tifoso per Brescia-Cesena: "Decisione sorprendente e punitiva, bisogna portare più gente allo stadio"

Anche la politica si affaccia sul mondo dei tifosi. Dopo la comunicazione dell’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive che giovedì ha segnalato la trasferta delin programma l’8 marzo come gara a rischio, proponendo di vincolare l’accessoal possesso delladelsollevando rabbia e sconforto tra il popolo bianconero, l’assessoresport e vicesindaco Christian Castorri, da sempre sostenitore del Cavalluccio e costantemente presente in tribuna, prende posizione. Assessore Castorri, il parere dell’Osservatorio non è vincolante, ma resta il fatto che sul piatto è finita una valutazione che potrebbe segnare un cambio di passo in relazione alle regole per accedere agli stadi. "Parto dal caso specifico, dicendo che unadel genere non può che sorprendere, dal momento che parliamo di due tifoserie gemellate, che avrebbero tutte le intenzioni di vivere la giornata come una festa e di certo senza aggredirsi a vicenda.