Sport.quotidiano.net - Terza categoria: via alla ventitreesima giornata. La capolista San Felice sul campo del Ramini

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lasfiderà la quarta forza del campionato, rivelazione stagionale. E le inseguitrici sperano di poter approfittare di un eventuale passo falso per colmare un divario in classifica che di questo passo appare sempre più più abissale. Tutto pronto per ladel campionato di, che prenderà il via nel pomeriggio odierno. E il match di cartello è sicuramente quello di Pontelungo: alle 14.30 il Sanprimo della classe a quota 58 (con ben undici lunghezze di margine sul Sarripoli, che però ha una gara in meno) farà visita alquarto, a -17. Anche le attuali dirette concorrenti giocherannostessa ora: il Sarripoli si misurerà con l’Olmi al Franchi di Agliana, mentre il Valenzatico (terzo) andrà nella tana dell’Hitachi (che ha vinto la Coppa Pezzimenti, ma che deve ancora recuperare due partite).