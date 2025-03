Thesocialpost.it - Terribile incidente: schiacciato dal cancello di casa, muore sul colpo

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 64 anni ha perso la vita oggi a Catanzaro,daldella propria abitazione, situata in via Barlaam da Seminara. L’è avvenuto intorno a mezzogiorno, quando ilha ceduto, travolgendo la vittima.Intervento dei vigili del fuoco e del Suem 118Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare il corpo, e i medici del Suem 118. Purtroppo, nonostante gli immediati soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.Indagini in corsoLe forze dell’ordine, in particolare la Polizia, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’. La scientifica è intervenuta sul luogo per effettuare i rilievi necessari a determinare le cause che hanno portato alla tragedia.L'articolodaldisulproviene da The Social Post.