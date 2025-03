Ilmattino.it - Terremoto Campi Flegrei, emissioni C02 fuori norma: chiuso liceo di Pozzuoli

Leggi su Ilmattino.it

La città Metropolitana ha diffuso un comunicato per annunciare, in via precauzionale, la chiusura delVirgilio dia causa dell'elevata concentrazione di anidride carbonica,.