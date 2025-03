Sport.quotidiano.net - Ternana, il rebus è a centrocampo. Abate si affida ad Aloi e Vallocchia

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Augusto AusteriTERNIUltime prove tattiche in vista dello scontro diretto con la Torres in programma domani al "Liberati" (ore 15). E’ molto probabile che Ignazioabbia già deciso come ovviare all’emergenza-dettata dalla contemporanea assenza per squalifica di Corradini e de Boer. Il tecnico dovrà in ogni caso optare per un reparto inedito, anche tenuto conto che da tre gare è indisponibile l’infortunato Romeo (oltre ovviamente al lungodegente Damiani). La squadra si allena a porte chiuse da giovedì, come farà questa mattina per la rifinitura. Dunque è difficile individuare le scelte del tecnico nella loro completezza, anche relative al modulo. Considerando la particolare situazione, la duttilità della squadra e di determinati singoli potrebbe rivelarsi ancora una volta un’arma importante.