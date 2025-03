Thesocialpost.it - Tentato rapimento a Viterbo: sconosciuta prova a portare via una bambina in pieno centro

– Momenti di paura per una famiglia che passeggiava nella centralissima piazza del Plebiscito. Una donna, approfittando di un attimo di distrazione dei genitori, ha cercato di rapire unadi due anni, sollevandola dal passeggino e tentando di allontanarsi.L’episodio si è consumato in pochi istanti, ma il padre della piccola, accortosi del gesto, è intervenuto tempestivamente, rincorrendo lae strappandole la figlia dalle braccia. La reazione della donna è stata violenta: prima lo ha insultato, poi lo ha colpito con un pugno al volto, prima di fuggire.Ancora da chiarire i motivi del gesto e l’identità della responsabile, che si è dileguata prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per rintracciarla e capire se l’episodio possa essere riconducibile a un tentativo premeditato o a un gesto isolato.