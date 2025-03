Anteprima24.it - Tenta la truffa del falso incidente, arrestato 20enne

Tempo di lettura: < 1 minutoHa chiamato al telefono una donna presentandosi come un amico del figlio. Quest’ultimo, ha riferito l’interlocutore, alla guida di un auto avrebbe investito una persona e per questo era stata poi. Per liberarlo sarebbe serviti 22mila euro che lui avrebbe ritirato.La donna però, anche grazie alle continue campagne di informazione, non ha abboccato e ha chiamato i carabinieri che hanno bloccato unstraniero, residente a Castel Volturno.Il fatto è accaduto a Ischia. I militari della locale Compagnia si sono presentati nei pressi dell’abitazione della donna. Il giovane, alla vista dei carabinieri, hato di fuggire scappando nella vicina pineta ma poco dopo è stato bloccato.Si scoprirà poi che è già noto per vicende analoghe. Nel suo smartphone diversi messaggi che ricostruiscono lata