Messinatoday.it - Tensioni a Messina per il corteo No Ponte, le reazioni: "Vicini all'agente ferito, si trovino i responsabili"

Leggi su Messinatoday.it

Pomeriggio di tensione anel corso di una manifestazione 'No'. Nel corso del, che era diretto al Palacultura, muri imbrattati nel cuore della città e si sono registrati anche dei contatti tra manifestanti e polizia in assetto antisommossa. "che non hanno nulla a che.