Tennis, annunciate le wild card per il torneo di Indian Wells: nel main draw un giocatore tanto 'chiacchierato'

Dal 5 al 16 marzo ilditerrà banco. Uno dei tornei più prestigiosi del massimo circuito internazionale delterrà banco e, come si sa, non ci sarà Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, sospeso tre mesi per la vicenda “Clostebol” dovrà stare a guardare. Una situazione, ironia della sorte, venutasi a creare proprio in California l’anno passato quando Jannik risultò positivo a due controlli antidoping.Gli organizzatori, in queste ultime ore hanno rivelato i nomi di giocatori e giocatrici che prenderanno parte all’evento nel tabellone principale in qualità di. Tra gli invitati, spicca il nome del brasiliano Joao Fonseca, che si è guadagnato con merito quest’opportunità. Oltre al brasiliano troviamo anche Learner Tien, Reilly Opelka, Nishesh Basavareddy e Tristan Boyer.