Telese Terme, refezione scolastica: attenzione dell'amministrazione sempre massima

Tempo di lettura: 3 minuti“Occorre fare chiarezza su quanto accaduto e riportato da un “unico” giornale in ordine alla vicenda della”. Così il sindaco di, Giovanni Caporaso e l’assessore ai Servizi Scolastici, Filomena Di Mezza con una nota ufficiale fanno un riepilogo ricostruendo quanto avvenuto.“Nell’ultimo esercizio finanziario – affermano -, si è registrato un incremento del costo a carico dell’Ente per le seguenti ragioni: è cresciuto il numero dei bambini iscritti ed in particolare è aumentata l’utenza esente o parzialmente esente, secondo i criteri definiti dall’Amministrazione; l’aumento dei costi dei materiali e delle materie prime a livello nazionale ha determinato un rilevante incremento del costo unitario dei servizi di trasporto scolastico e di, alla luce degli esiti della nuova procedura di aggiudicazione dei predetti servizi a partire dall’Anno scolastico 2024-2025.