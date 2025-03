Zonawrestling.net - TCW: Info & Card finale “Scalata per la Gloria 2025

Lee ladi “per la”, prossimo Show della Total Combat Wrestling in programma Domenica 2 Marzo a Cornaredo (MI):TCWper laDomenica 2 Marzo – Cornaredo (MI)Centro Sportivo “S. Pertini” – Via dello SportInizio Ore 20 – Biglietti Online QUILadder Match for Titolo Rebel TCWRocco Gioiello (c) Vs Luke ZeroFalls Count Anywhere Match for Titolo Revolution TCWFenice Rossa (c) Vs Corvo BiancoTornado Tag Team Match for Titoli di Coppia 4T TCWIl Branco (Leon; Danny Wolf) (c) Vs Rainbow Sweepers (Unicorno Mont Blanc; Mocio Man)per laMatch for #1 Contender Titolo Rebel TCWAnarchy Gaze Vs Antonino Bellavita Vs Jacob Vs The Black IcePuck vs DidòLara Wild Vs Eden