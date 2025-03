Biccy.it - Taylor Mega beccata insieme a Fedez, video e foto

Leggi su Biccy.it

Nel luglio 2024sono stati paparazzatiin centro a Milano e da lì hanno iniziato a circolare rumor su una presunta relazione, poi l’influencer a dicembre ha ammesso tutto e ha anche dichiarato che il rapper e la sua ex moglie Chiara Ferragni sarebbero stati una coppia aperta. A distanza di qualche mesesono stati visti ancora, questa volta in un locale e Gabriele Parpiglia ha pubblicato lee idi questa inaspettata reunion.Che la serata sia proseguita anche dopo la discoteca? Nel dubbio, a giudicare dalle immagini i due pare si siano divertiti parecchio in pista.Io post #sanremo di #va allaGrande e ritrova in pista anche #pic.twitter.com/hrkRvYGeid— Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) March 1, 2025, le parole sue Chiara a Belve.