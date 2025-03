Lanazione.it - Tar, comincia l’anno giudiziario. Boom di ricorsi, record sulle scuole "Ma siamo ancora sotto organico"

Leggi su Lanazione.it

presentati al Tar Toscana nel 2024, al netto dei doppioni, sono stati 2.217, il 46 per cento in più delprecedente, e nei soli primi due mesi delin corso sono già stati depositati quasi 600 nuovi. Il dato è stato reso noto ieri, in occasione della cerimonia di inaugurazione delamministrativo in Toscana. Nel 2024 il tribunale è riuscito ad aumentare di oltre il 20 per cento il numero deidefiniti (1.855 contro i 1.536 del 2023), e a definire nello stesso anno solare il 25 per cento dei nuovidepositati. Tra i settori con maggiori afflussi si conferma il peso di edilizia e urbanistica, quest’ultima forte crescita. In aumento è il contenzioso in materia di stranieri (+23%), di demanio e patrimonio pubblico, di appalti pubblici.