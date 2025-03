Laprimapagina.it - Taormina, soccorso un gufo ferito dalla Polizia metropolitana

Il rapace è stato affidato al Centro recupero fauna selvatica “Stretto di Messina” per le cureGli agenti della sezione venatoria delladi Messina, su richiesta del Commissariato didi, hanno recuperato un, trovato a Villagonia con un’ala danneggiata. Il rapace è stato prontamente trasal Centro recupero fauna selvatica “Stretto di Messina” per le necessarie cure e riabilitazione.Questo intervento si aggiunge a una lunga serie di azioni di salvataggio portate avanti dal Corpo, che da anni soccorre animali feriti a causa di incidenti, armi da caccia o trappole illegali. Il sindaco di Messina, Cateno Basile, ha sottolineato l’importanza della protezione della fauna locale e dei migratori, evidenziando l’impegno quotidiano degli agenti nella prevenzione e repressione di fenomeni come il bracconaggio.