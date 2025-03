Lanazione.it - Tanti appuntamenti nel mese di marzo alla Biblioteca La Ginestra di Montevarchi

Arezzo, 12025 –neldiLadi. Prosegue il progetto dedicato ai silent book: 11 incontri tra febbraio e2025 per promuovere la diffusione dei libri silenziosi e ribadire la forza della letteratura di qualità nelle Biblioteche della Rete Documentaria Aretina guidati ddocente e formatrice Francesca Failli, esperta di linguaggi verbali e non. "Se un'immagine vale più di mille parole, questa è un'opportunità per scoprire come le tavole di famosi illustratori possano far nascere, quasi per magia, le parole per raccontare il proprio viaggio." Il progetto ruota attornomostra bibliografica "Silent Books. Destinazione Lampedusa", progetto nato nel 2012, grazie a IBBY- International Board on Books for Young People - IBBY Italia e Palazzo delle Esposizioni di Roma, con l'obiettivo di schiudere mondi scavalcando confini e barriere, e di raccogliere un fondo di libri senza parole per ladi Lampedusa.