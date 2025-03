Europa.today.it - Tampona l'auto della polizia locale, ma non si ferma: alcoltest da record, addio patente

Leggi su Europa.today.it

A Roma un uomo di 36 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo averto l': aveva un tasso alcolemico 5 volte superiore al limite consentito. I fatti sono avvenuti al Pigneto, quartiereperiferia est conosciuto per la sua vivace vita notturna.