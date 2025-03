Oasport.it - Tabellone playoff A1 volley femminile 2025: Conegliano favorita per lo scudetto, Milano e Scandicci ci provano

Leggi su Oasport.it

Si è delineato ildeidi. Al termine della regular season della Serie A1, le migliori otto classificate hanno staccato il biglietto per gli scontri a eliminazione diretta che assegneranno il titolo. Si partirà con i quarti di finale al meglio delle tre partite (passa il turno chi ne vince due), poi le semifinali al meglio dei cinque incontri (fa festa chi si impone in tre confronti) e la finale sulla distanza dei cinque match.ha chiuso il campionato da imbattuta e da prima testa di serie incrocerà Bergamo, ottava dopo le ventisei serrate giornate del torneo. Le Campionesse d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico contro le orobiche, che cercheranno comunque di mettere in difficoltà le lanciatissime Pantere.si presenta come seconda forza: Paola Egonu e compagne incroceranno la sempre rognosa Vallefoglia, settima in regular season e da prendere con le pinze.