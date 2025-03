Gamberorosso.it - Sveglia a notte fonda e lunghe camminate in montagna con le mucche. Storia di due fratelli allevatori della Basilicata

All’alba, tutto il giorno soli, al caldo dell’estate, al gelo dell’inverno; che nel cuore, tra gennaio e febbraio, picchia proprio duro. Ma il lavoro del pastore comincia presto, prestissimo, e finisce tardi, spesso senza orari e poca compagnia; qualche scambio di parola e un po’ di internet e WhatsApp quando sui monti lucani, sopra i mille metri, il cellulare continua ad agganciarsi alla rete. Il più delle volte gli unici segnali in circolazione sono i suoni del bosco e i versi delle Podoliche al pascolo.Non è un lavoro molto social e qualcuno disposto a far da balia a un gregge in altaè difficile da trovare. Noi però ne abbiamo trovati ben due, giovani e italianissimi; già, perché i pochi disposti a una vita di tali sacrifici arrivano in genere da molto lontano.