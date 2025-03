Ilrestodelcarlino.it - Suviana, l’ok dei sensori. L’aria nella centrale è pulita

Continuano le attività per svuotare e soprattutto rendere agibile all’Autorità giudiziaria e a tutto il personale necessario laidroelettrica di Enel Green Power a Bargi di Camugnano, sulle sponde del lago di. È passato quasi un anno dalla tragica esplosione che costò la vita a sette lavoratori impegnati in un’attività di collaudo nei piani sotterranei dell’impianto; altri cinque loro colleghi rimasero feriti. Da allora, laè allagata, anche se via via si sta procedendo a svuotarla. Attualmente si è arrivati al piano -5 (l’esplosione avvenne tra il -8 e il -10). Questa settimana, intanto, si sono concluse le operazioni di installazione di, illuminazione ambienti e bonifica dei piani svuotati da parte di Enel stessa, su richiesta degli enti competenti: ogni attività ’extra’ rispetto allo svuotamento dellatramite un tecnologico e apposito impianto modulare, infatti, è eseguita dalla società su indicazione dei soggetti competenti ciascuno per la rispettiva materia.