Sololaroma.it - Super Shomurodov, Ranieri sorride: la Roma lo nomina MVP di febbraio

La giornata di oggi è di vigilia per la. Già, perché domani 2 marzo i giallorossi torneranno in campo alle 18:00 con il Como allo stadio Olimpico, nella prima uscita di un mese fitto di impegni. I lariani stanno vivendo un momento di forma importante, con la vittoria per 2-1 con il Napoli che è stata la ciliegina sulla torta. I capitolini non sono da meno, anche grazie al lavoro effettuato da Claudionell’arco dei 28 giorni di. Il coach di Testaccio ha ridato serenità all’ambiente, utilizzando ogni elemento a sua disposizione e raccogliendo risultati importanti.Uno dei volti della rinascita della Lupa è un uomo inaspettato, il classico esempio di gregario che lavora nell’ombra e fa i fatti. Stiamo parlando di Eldor, che è sceso in campo per tre match consecutivi dati i continui problemi fisici di Artem Dovbyk.