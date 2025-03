Ilfoglio.it - Sul titolo del Salone del Libro

“Parole, parole, parole”. Intervistato da Simonetta Sciandivasci sulla Stampa di ieri (“Le parole non sono importanti, perciò tra noi, leggere, cadono“) Stefano Bartezzaghi dice: “Da Calvino ci arriva un’indicazione fondamentale, bellissima: nella leggerezza c’è anche la pesantezza. Nel linguaggio normale anche di uno spillo si dice quanto è pesante, e non quanto è leggero, anche se uno spillo è leggero. Significa che la misura è la pesantezza. Calvino sovverte questo e dice che anche la leggerezza è una misura: non solo la pesantezza contiene la leggerezza, ma pure il contrario. Io recupererei questa qualità, perché così ci diventerebbe chiaro che la leggerezza ci permette di comprendere la complessità”. Leggermente, la conversazione costeggia le formulazioni dei diari di Simone Weil, in cui alla pesantezza è opposta la grazia, o la luce.