Su Conte c’è anche la Roma per la prossima stagione (Messaggero)

Antonionella lista dellaper l’allenatore della. “”, perché pure la Juventus sogna di riaverlo in panchina. Come già era noto, Claudio Ranieri lascerà l’incarico a finee entrerà a far parte della dirigenza giallorossa; per questo motivo, lasta cercando un nuovo tecnico, possibilmente da grande squadra.Suc’èlaper laCome riportato da Il:Il casting è aperto: restano in ballo nomi top come Gasperini,, Sarri, Ancelotti. Parlando di manager top, come auspica Ranieri, e non solo. Un po’ sfumato Allegri. Il tecnico del Napoli è nei sogni della Juventus (Gazzetta)Alla Juventus, ovviamente lato Chiellini e Calvo, non hanno dubbi su Antonioe lo vorrebbero per mettersi finalmente alle spalle l’esperienza di Thiago Motta.