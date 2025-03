Anteprima24.it - Striscioni pro fascismo, l’Anpi chiede incontro nelle scuole

Tempo di lettura: 2 minuti“Provinciale di Avellino ha appreso dagli organi di stampa che in alcuni istituti scolastici della nostra città, studenti neofascisti appartenenti al Blocco studentesco, associazione giovanile di Casa Pound, hanno fotografato e diffuso sui social cartelli contenenti frasi oltraggiose per l’anti.La provocazione, che nasce in ambito nazionale, rappresenta una grave e vergognosa offesa, mirata a delegittimare la Resistenza e le lotte antifasciste che hanno protetto la Costituzione italiana, nata dalla Resistenza stessa. Le frasi scritte su questi, in cui si afferma che l’Antisarebbe equiparabile alla mafia, sono una distorsione storica pericolosa e drammatica. I giovani neofascisti sembrano ignorare che, per decenni, le forze neofasciste si sono alleate con le mafie, cercando di minare la democrazia italiana.