Strangola l' anziana madre nel sonno e chiama i carabinieri arrestata

AGI - Una donna di 61 anni, Francesca Rozza, è statadaiper l'omicidio della91enne che accudiva da circa otto anni dopo la morte del padre. Il fatto è accaduto nel corso della scorsa notte in un appartamento in via Grazia Deledda a Riva del Garda in Trentino. Secondo gli inquirenti, il suo è un omicidio d'impeto in un ennesimo momento di disperazione. La donna ha ucciso lanelndola pare con il cavo di una lampada. A lanciare l'allarme è stata la stessa Rozza, che alle ore 5,45 di questa mattina ha telefonato aidicendo di aver ucciso al