Ilrestodelcarlino.it - Strade e ciclabili groviera . Buche e asfalto sgretolato. Anche i rattoppi sono pericolosi

In bicicletta, in auto, in monopattino e perfino a piedi: per ledi Modena ogni mezzo ha le sue difficoltà.interrotte, frastagliate o sgretolate, asfalti bucati o crepati, marciapiedi inesistenti o non percorribili: qualunque sia la via scelta i problemi non mancano.accompagnare i figli a scuola può essere un problema, se ci si reca nella primaria De Amicis nel viale Caduti in Guerra. In una dellepiù trafficate della città, infatti, è fondamentale guardare dove mettere i piedi: il manto stradale, in special modo quello dedicato al traffico delle biciclette, è logoro e discontinuo, e presenta numerosepoi ‘ricucite’ con pezzi diche non fanno altro che rendere il via vai ancora più complesso. La ciclabile, così piena di, passa poi proprio davanti ai cancelli della scuola, lasciando appena un metro di movimento.