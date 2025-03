Anconatoday.it - Strade danneggiate dal maltempo, avviati gli interventi di ripristino

Leggi su Anconatoday.it

FABRIANO – A seguito delle recenti condizioni meteo avverse, il manto stradale in alcune zone della città ha subito un ulteriore deterioramento. Per far fronte a questa situazione, da ieri mattina gli operai del Comune di Fabriano sono impegnati indiurgente nei tratti più.