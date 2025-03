Ilrestodelcarlino.it - Strade, cinque milioni di euro per sistemare 78 chilometri

Arriva un importante finanziamento per la riqualificazione delledi Montefortino, particolare attenzione sarà rivolta alle vie di comunicazione secondarie verso la frazioni del territorio. Proprio in questi giorni è arrivata la comunicazione di un finanziamento da circa 5dicon risorse del sisma che interesserà diversedel territorio del comune montano. Va ricordato che Montefortino conta 46 frazioni di varie dimensioni dislocate su una superficie complessiva di 78quadrati, un territorio fra i più esteti della Provincia di Fermo, in larga parte sviluppato all’interno del Parco dei Sibillini. "Una buona notizia che attendavamo da tempo – spiega Domanico Ciaffaroni, sindaco di Montefortino – questo finanziamento di 5dici permetterà di rie rendere più sicure diversedella nostre rete viaria che è molto capillare ed estesa proprio per effetto delle numerose frazioni esistenti.