Glieroidelcalcio.com - “Storia del Genoa vol.3”: la recensione di Massimo Prati

Questo il suo pensiero:"È uscito il terzo volume sulla storia del Genoa di Giancarlo Rizzoglio, con l'egida della Fondazione Genoa 1893. Questa volta, il periodo narrato partirà dal campionato 1925/26 per arrivare all'ultima stagione di guerra del 1942/43. Si inizierà con la toccante vicenda umana di Cesare Alberti, per proseguire con il Genoa vicecampione d'Italia nel 1928 e 1930, la prima retrocessione in Serie B del 1934, la Coppa Italia del 1936/37, la presidenza di Juan Culiolo, le finali sfiorate di Coppa Europa nel 1937 e 1938 e i cosiddetti campionati di guerra. Un libro che testimonia come il Genoa (insieme alla Juventus) sia stata la prima squadra italiana a partecipare alle competizioni internazionali, ed era considerato, pur non vincendo più lo scudetto, come uno dei più grandi club del nostro campionato.