Iltempo.it - Stop agli aiuti militari e al sostegno indiretto: così Trump è pronto a gelare l'Ucraina

Gli Stati Uniti stanno valutando di mettere fine a tutte le consegne diall', dopo il duro scontro tra Donalde Volodymyr Zelensky. A svelarlo è stato il Washington Post, citando fonti dell'Amministrazione statunitense. La decisione, se presa, riguarderebbe miliardi di dollari di radar, veicoli, munizioni e missili in attesa di essere spediti intramite l'autorità presidenziale che può attingere darsenali del Pentagono. Inoltrepotrebbe cessare del tutto assistenza all', compreso il. Secondo il New York Times, che ha sentito un rappresentante dell'amministrazione, tutti glidegli Stati Uniti all', comprese le recenti forniture di munizioni e attrezzature autorizzate e finanziate durante l'amministrazione di Joe Biden, potrebbero essere cancellati nel prossimo futuro.