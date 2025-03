"Sto male, portami in confessionale". Grande Fratello, Helena distrutta e in lacrime dopo la gita

Leggi su Caffeinamagazine.it

Doveva essere un momento di svago ma, come abbiamo raccontato qua sotto, lafuori porta delè finita. Si è scatenato il caos tra alcuni concorrenti che,un viaggio in autobus, hanno avuto l’opportunità di mangiare in un ristorante, per poi giocare a golf. Nel dettaglio, è scoppiata una lite furiosa traPrestes e Shaila Gatta. Il motivo? Sembra sia scattato tutto pare quando la modella avrebbe detto alla ex velina di aver fatto bene a lasciare Lorenzo e a mettere se stessa al primo posto.“Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati”, la risposta di Shaila che evidentemente non ha gradito quel commento della sua ‘rivale’. Da lì un’accesa discussione, conche avrebbe esagerato con gli insulti, mettendo addirittura in mezzo la mamma di Shaila.