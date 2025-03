Gqitalia.it - Stephen King, la classifica definitiva dei migliori film tratti dai suoi capolavori letterari

Leggi su Gqitalia.it

È tempo di un altro bellissimoispirato a. Pochi autori, se non nessuno, hanno visto le loro opere trasposte sul grande schermo tanto quanto lo scrittore statunitense, la cui impronta sull'horroro è enorme e paragonabile solo a quella di George R. R. Martin sul fantasy di spade e draghi o di J. K. Rowling sui magici romanzi di formazione. Non tutti hanno avuto lo stesso successo dei libri di, anche se i libri scadenti sono tanti e pareggiano in quantità alcuniassoluti del calibro di Shining, Le ali della libertà e Stand by Me.Ora arriva The Monkey, il primo tentativo del regista Osgood Perkins di affrontare: un bizzarro bagno di sangue con reminiscenze di It, Carrie e Shining, e senza l'influenza diretta dell'autore, con più di un pizzico di Final Destination.