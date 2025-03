Ilrestodelcarlino.it - Stasera Milano-Verona Udine-Cantù su RaiSport

PESARO Questa sera anticipo della 31ª giornata fra Uraniae Tezenis. La squadra lombarda, che non era pronosticata così in alto alla vigilia della stagione ma che l’arrivo di Ale Gentile ha lanciato verso le zone nobili della classifica, cerca altri due punti per restare in zona playoff, mentre la squadra di coach Ramagli è a caccia di un blitz per entrarci visto che si trova comunque a quota 34 ed è nona solo per classifica avulsa. Altra partita per cuori forti di questo turno sarà quella di Rieti, dove domenica arriva la Fortitudo, altra formazione al momento nei play-in che vuole risalire, mentre Rieti deve rimediare al passo falso del turno infrasettimanale. Domenica, in serata, diretta sudel big-match fracon palla a due alle 20.45.