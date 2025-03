Oasport.it - Startlist superG Kvitfjell 2025: orario, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domani, domenica 2 marzo, andrà in scena la gara finale del trittico a(Norvegia), ovvero ilvalido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sulle nevi scandinave (ore 10.30) le atlete saranno chiamate all’ultimo sforzo sull’Olympiabakken e le azzurre vorranno rispondere presenti per dar seguito a quanto fatto vedere nel corso di questa stagione del massimo circuito internazionale.Federica Brignone, argento mondiale in questa specialità, è riuscita a guadagnare punti nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami nella classifica generale di Coppa del Mondo. La tigre di La Salle, grazie al quarto e quinto postodue discese, ha portato a 227 i punti di margine sull’elvetica e l’obiettivo sarà quello di aumentare ulteriormente questo gap.Ci proverà Federica, anche per avvicinarsi alla sua rivale principale nella classifica di specialità.