Oasport.it - Startlist slalom Kranjska Gora 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domani, domenica 2 marzo, assisteremo allodi(Slovenia) nella tappa della Coppa del Mondo sci alpino. Messo in archivio quest’oggi il gigante, tra i rapid gates sulla Podkoren si vorrà trovare velocità per conquistare un grande Classica del Circo Bianco. La prima manche è inalle 09.30, mentre la seconda alle 12.30.Si tornerà a competere tra i pali stretti con il norvegese Henrik Kristoffersen determinato più che mai a conservare la vetta della graduatoria di specialità, per rintuzzare gli attacchi del campione olimpico in carica, Clement Noel. Solo tre lunghezze separano il transalpino dallo scandinavo e l’appuntamento in terra slovena è particolarmente atteso.Vorrà essere parte della “festa” lo svizzero Loïc Meillard. L’elvetico, esaltato dalla conquista del titolo mondiale a Saalbach, potrebbe sciare sulle ali dell’entusiasmo.