Starmer a Zelensky | con voi per sempre

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.35 Volodymyrpuò contare su "pieno sostegno nel Regno Unito". Così il premier britannico,, al leader ucraino all'inizio del colloquio a Downing Street. "Al vostro fianco per tutto il tempo necessario", ha detto abbracciandonell'accoglierlo nella sede del governo del Regno Unito. "Contiamo sul vostro sostegno. La vostra amicizia è per me un privilegio", ha detto."Assoluta" e "incrollabile" la determinazione a raggiungere "quello che entrambi vogliamo" ovvero "pace duratura", ha aggiunto