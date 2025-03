Stanziati 45 milioni di euro per immobili del Comune

Ilgiorno.it - Stanziati 4,5 milioni di euro per immobili del Comune

Scuola e case popolari in cima alla lista, 4e mezzo didi investimenti per manutenzioni ordinarie e straordinarie, soprattutto nel settore dell’impiantistica e dell’efficientamento energetico, suglidel, "un segnale concreto di attenzione - così il sindaco Roberto Di Stefano - nei confronti del nostro patrimonio pubblico. E in particolare di bambini e famiglie". Una porzione consistente del maxi finanziamento riguarda dunque le scuole: 1 milione e 275 milaper adeguamenti elettrici, illuminotecnici e di riscaldamento, oltre che per migliorare l’isolamento degli edifici. Altri 900mila, sempre in tema scuole, saranno destinati alla manutenzione straordinaria degli impianti elettromeccanici negli edifici, dove si interverrà su ascensori e montacarichi ormai obsoleti.