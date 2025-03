Notizie.com - “Stabile e di buon umore”: ma qualcosa preoccupa i medici. Come sta oggi Papa Francesco

Condizioni stabili e, ricoverato al policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale, è vigile ed orientato.“e di”: ma. Le condizionidi(ANSA FOTO) – Notizie.comA confermarlo è stato il bollettino serale della Sala stampa vaticana che ha aggiornato il mondo in merito alla salute del Santo Padre. Nel pomeriggio Jorge Mario Bergoglio ha anche ricevuto l’Eucarestia, quindi si è dedicato alla preghiera. La prognosi rimane riservata.“Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili. – si legge nel bollettino – Ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre unaa risposta agli scambi gassosi.