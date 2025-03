Ilrestodelcarlino.it - Squarcia le gomme dell’auto del prof: denunciato un ragazzino

Macerata, 1 marzo 2025 –ledi un suo insegnate:un. E’ successo a Macerata dove la Questura ha segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche di Ancona un, residente in provincia di Macerata, per i reati di danneggiamento e di porto di arma impropria. A seguito delle querele presentate sin dai mesi scorsi da un insegnante di un istituto superiore della città per il ripetuto danneggiamento degli pneumatici della propria auto, è stata avviata un’indagine da parte della Polizia di Stato. E ieri i poliziotti della Volante e della Squadra Mobile della Questura di Macerata hanno proceduto al controllo di un minorenne, trovato in possesso di un coltello con il quale nella mattinata stessa aveva danneggiato il veicolo del suo docente, nonché degli indumenti – che aveva poi sostituito – che indossava al momento del fatto.