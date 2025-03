Linkiesta.it - Sprechi alimentari, per Too Good To Go l’Europa può fare di più

Leggi su Linkiesta.it

Meno dieci per cento nel settore della produzione e della trasformazione e meno trenta per cento pro-capite nella vendita al dettaglio, nei servizi di ristorazione e nelle famiglie. Sono i primi obiettivi legalmente vincolanti per la riduzione deglida qui al 2030, adottati dall’Unione Europea nell’ambito della revisione della Direttiva quadro sui rifiuti, a cui dovranno attenersi tutti i Paesi membri.Un traguardo importante, se si pensa che ogni anno nell’Ue vengono generati oltre 59 milioni di tonnellate di rifiuti, per una perdita stimata attorno ai 132 miliardi di euro.Tuttavia, secondo TooTo Go, piattaforma globale che rimette sul mercato il cibo in eccedenza, questi obiettivi non sono sufficienti a raggiungere l’impegno di dimezzare glientro il 2030, previsto dall’Obiettivo ONU SDG 12.