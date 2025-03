Ilrestodelcarlino.it - Sportello di ascolto psicologico. Un aiuto per giovani e famiglie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ogni martedì e giovedì, dalle 18 alle 20, sarà attivo a Grottammare unodigratuito per. Il servizio è curato dalla psicologa clinica Ludovica Virgili (foto) e si terrà nei locali comunali al piano terra della Palazzina Kursaal. L’iniziativa, promossa dalla cooperativa Il Faro, nasce per rispondere alle crescenti difficoltà relazionali ed emotive che colpiscono ragazzi ee sulle quali l’Amministrazione comunale sta lavorando da tempo. Negli ultimi anni, infatti, è stato avviato un graduale potenziamento di servizi e di attività rivolti agli adolescenti e ai loro familiari, attraverso interventi socio-ricreativi itineranti, pensati per intercettare e coinvolgere in modo innovativo ipiù fragili e con percorsi formativi e di supporto alla genitorialità.