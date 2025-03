Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 1° marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

1°ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sulla MotoGP, che apre ufficialmente la stagione: il GP Thailandia propone le qualifiche e la Sprint Race. Grande abbuffata di discipline invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino offre la discesa libera femminile a Kvitfjell e il gigante maschile a Kranjska Gora; i Mondiali di sci nordico regalano lo skiathlon per il fondo, combinata nordica e salto con gli sci; lo skicross andrà in scena a Gudauri, imperdibile lo snowboard con un paio di appuntamenti.Da non dimenticare i Mondiali juniores di sci alpino, biatlon, pattinaggio artistico e la Coppa del Mondo di speed skating. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la Omloop Nieuwsblad, la tappa della O Gran Camino e la Faun-Ardeche Classic, mentre il tennis offrirà le finali a Dubai e le semifinali degli altri tornei della settimana.