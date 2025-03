Nerdpool.it - Split Fiction arriva su Steam e Steam Deck con Friend’s Pass

Hazelight Studios ha annunciato che, la sua nuova avventura cooperativa tra mondi fantascientifici e fantasy, saràNative eVerified. A partire dal 6 marzo, gli utenti dipotranno affrontare le fughe di Mio e Zoe con chiunque dalla loro lista amici.Un elemento chiave dell’esperienza è il, che permette a un secondo giocatore di partecipare gratuitamente all’intero gioco, a patto che uno dei due lo possieda. La funzione sarà disponibile indipendentemente dalla piattaforma o dalla distanza tra i giocatori.Caratteristiche e specifiche tecnicheHazelight Studios ed Electronic Arts hanno confermato le seguenti caratteristiche di:4K dinamico a 60fps su Xbox Series X e PS5, 1080p/60fps su Xbox Series SSupporto per monitor ultrawide su PCPrecaricamento disponibile su tutte le piattaformeFunzionalità di accessibilità come input personalizzabili, checkpoint annullabili e modificatori dei danniL’uscita diè prevista per il 6 marzo su PC viae EA App, Xbox Series XS e PlayStation 5.