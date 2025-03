Ilgiorno.it - Spille, oversize e nostalgia Anni ’70. Spirito e idee dalle sfilate alla strada, le tendenze negli studiatissimi look di esperti (e aspiranti tali)

Milano, 1 marzo 2025 – Nel 1528 Baldassarre Castiglione nel suo “Il libro del Cortegiano” scrive dei milanesi che “per i loro abiti eccessivamente ornati e stratagliati, in altre città sarebbero presi per buffoni” perché sovraccarichi di ornamenti e colori sgargianti, desiderosi di grandeggiare per guarnizioni e ricchezze. Ed ecco che 500dopo Milano è la capitale della moda iana e durante la settimana delle, insita una gara di esuberanza, folclore, giovialità, assistiamo a un vero decadimento di regole vestimentarie. E meno male - aggiungo - d’altronde la moda deve far sognare e sperimentare, alimentare vanità, eccessi e anche le indefinite cadute di stile (spesso rovinose) ammoniscono le noie di un mondo in scala di grigi. Come spesso accade è interessante osservare gli accadimenti tanto quanto parteciparvi e sono molti a girovagare per la città durante le Fashion Week in cerca di scatti, volti noti o semplicemente perché appassionati e desiderosi di ritagliarsi uno spazio di appartenenza con i loro simili.