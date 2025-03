Internews24.com - Spettatori Napoli Inter, il Maradona si prepara al sold-out per il big match

di Redazione, ilsial-out per il bigdi oggi. Le ultimeCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport suldi oggi traedOUT- «Il grande spettacolo del weekend è in questa serata che sa di scudetto, un pensiero che si avverte nell’aria festosa d’unache tacendo vuole regalarsi un sogno: 54.726 posti a sedere, inclusi quelli del settore ospiti riservati ai non residenti in Lombardia, dovrebbero essere tutti occupati. Il record, per ora, appartiene a-Juventus (53.589) l’ex madre di tutte le partite, perché ormai la sfida è questa: uno scudetto se l’è preso Inzaghi, stracciando la concorrenza, quello precedente se lo cucì sul petto e se lo tatuò sul braccio sinistro Luciano Spalletti, chiudendo aritmeticamente a maggio e virtualmente assai prima.