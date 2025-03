Quotidiano.net - Spesa di marzo: cosa comprare e come risparmiare

Il mese disegna l'inizio della primavera e porta con sé nuovi prodotti di stagione, perfetti per unaricca di vegetali, sana e sostenibile. Tuttavia, è importante fare attenzione al budget, evitando sprechi e acquisti superflui. Con qualche accorgimento, è possibile fare unaequilibrata, rispettosa dell'ambiente e conveniente per il portafoglio. Ecco qualche consiglio utile. Frutta e verdura di stagione: sapore e risparmio Acquistare frutta e verdura di stagione è il primo passo per unasostenibile. Apossiamo trovare prodotti freschicarciofi, spinaci, agretti, finocchi, porri, cavolfiori e piselli, ingredienti ideali per preparare zuppe nutrienti, contorni gustosi e piatti unici. I prodotti di stagione, oltre a essere più economici, garantiscono un sapore autentico e riducono l'impatto ambientale legato al trasporto di merce importata da paesi lontani.