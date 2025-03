Oasport.it - Speed skating, sfuma il sogno Coppa del Mondo per Ghiotto. Sorprende Lorello, podio Lollobrigida

Leggi su Oasport.it

Conclusa la seconda giornata di gare nella tappa finale delladeldia Heerenveen. Sul ghiaccio della Thialf, c’erano grandi attese sul conto di Davide, che si presentava in vetta alla classifica delle specialità “distance” del massimo circuito internazionale, con sei lunghezze di margine sul norvegese Sander Eitrem.Ebbene, è arrivata una controprestazione chiara del veneto che, in maniera del tutto inattesa, ha chiuso i 5000 metri in dodicesima posizione con un crono di 6:17.47, lontanissimo dai propri standard. Una pattinata non potente come al solito, quasi compassata, che l’ha visto chiudere lontano dalle posizioni di vertice. Vittoria che è andata all’oranje Chris Huizinga in 6:08.07 a precedere Eitrem (6:10.10) e l’altro olandese Beau Snellink (6:10.