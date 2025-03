Oasport.it - Speed skating, Francesca Lollobrigida sale sul podio nei 3000 metri a Heerenveen. Wiklund vittoriosa

Leggi su Oasport.it

ha centrato l’obiettivo. L’azzurra ha conquistato il(terzo posto) neinella tappa finale della Coppa del Mondo di(Paesi Bassi). Sul ghiaccio della Thialf, l’azzurra ha dato conferma di essere uno dei punti di riferimento della distanza, conquistando la sua terza top-3 consecutiva nel massimo circuito internazionale quest’anno.Il numero dei podi in questo modo ammonta a 24 in carriera, mettendosi alle spalle un’icona in questa disciplina come Enrico Fabris (23), con la seguente distribuzione: Mass Start – 17;– 6; 1500-1.Una prova coraggiosa perche ha cercato subito di partire forte e mantenere un ritmo sufficientemente alto, riuscendo ad avere un ottimo spunto nella parte conclusiva. Niente da fare però al cospetto della norvegese Ragneche, dopo le affermazioni a Pechino e a Milwaukee, ha ottenuto il terzo successo stagionale, meritandosi il primato nella classifica di specialità davanti all’azzurra (326 rispetto a 269 punti).