Soumahoro torna a carica alla faccia dell’inclusione | crocifissi in aula no ma la fine del Ramadan diventi festa nazionale

A volte rino: e conè una certezza. Il deputato ex Avs, confluito nel gruppo misto,dopo il tentativo fallito un anno fa, e riparte dsala stampa della Camera, intorno all’ora di pranzo di ieri, dove ha rilanciato l’idea che aveva dovuto richiudere nel cassetto la primavera scorsa: riconoscere civilmente l’Eid al-Fitr, ossia la “della rottura del digiuno”, al secolo la celebrazione di. Ma anche stavolta sembra si tratti della cronaca di un flop annunciato.L’ultima sparata di: “Ladel”Ci risiamo insomma: uscita dporta nei mesi scorsi, stavolta il deputato portato in parlamento da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni tenta di far rientrare la sua proposta dstra attraverso una petizione per effettuare una raccolta firme a supporto.